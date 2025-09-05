Genova, sold out le prime due date di Olly al Ferraris: ci sarà anche la terza

Genova – Sono andate sold out nel giro di poche ore le prime due date del concerto di Olly allo stadio Luigi Ferraris di Genova. La prima data, quella del 18 giugno, annunciata martedì sera sui social e live all’Ippodromo di Milano, è andata esaurita in circa dodici ore, poco meno di quanto ci ha messo ad andare sold out anche la seconda data, quella del 20 giugno. Da ieri sera, invece, sono disponibili anche i biglietti della terza e ultima data, quella del 21 giugno.

Lo stadio Luigi Ferraris di Genova tornerà ad ospitare un concerto e a riabbracciare la musica a distanza di più di vent’anni dall’ultima volta: non accadeva dal 2004, quando ad esibirsi fu Vasco Rossi.

“Riportare dopo 22 anni la grande musica a Genova, allo stadio Luigi Ferraris, è un sogno che si realizza. Un punto di partenza per il futuro che vogliamo realizzare, quello di un impianto rinnovato che cittadine e cittadini possano vivere tutti i giorni, non solo grazie allo sport”, ha affermato la sindaca, Silvia Salis.

