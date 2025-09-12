Genova, rimane in prognosi riservata il bimbo caduto dal balcone ad Oneglia

Genova – Rimane ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Gaslini in prognosi riservata il bambino di tre anni che ieri nel tardo pomeriggio è precipitato dal balcone della propria abitazione ad Oneglia, nell’imperiese.

Il piccolo è stato trasportato all’ospedale di Imperia dal padre, che non ha atteso i soccorsi e ha trasportato il figlio in maniera autonoma al pronto soccorso. Appena l’hanno preso in cura, i medici hanno constatato la gravità delle sue condizioni e hanno organizzato il trasporto presso l’ospedale pediatrico genovese dove il piccolo è giunto in condizioni critiche.

Secondo le prime informazioni, sarebbe caduto dal balcone dell’abitazione dove abita con i genitori, compiendo un volo di circa tre metri. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire con esattezza quanto accaduto e hanno interrogato i due genitori. Inoltre, dovrebbero acquisire anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona che potrebbero fornire maggiori indicazioni su quanto successo.

