martedì 16 Settembre 2025
Genova, chiusure e code: altra mattinata di traffico in tilt in città

Redazione Liguria
0

coda SopraelevataGenova – Così come è avvenuto ieri, anche quella di oggi è stata una mattinata di traffico e disagi alla circolazione lungo le strade genovesi, in particolare tra il centro della città e la Foce.
Oltre alla riapertura delle scuole, tra le motivazioni ci sono anche le prime modifiche alla viabilità entrate in vigore in vista dell’apertura del Salone Nautico, in programma tra il 18 e il 23 di settembre.
Soprattutto la chiusura di corso Marconi in direzione levante sta causando pesanti disagi alla circolazione lungo la Sopraelevata, in particolare nella carreggiata che viaggia in direzione levante. Stesso discorso per l’uscita presso il casello autostradale di Genova Ovest.
Infine, i disagi si sono spostati anche in centro con pesanti rallentamenti segnalati nella zona di piazza Corvetto.
