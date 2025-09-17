Genova, il Re delle Focaccette rinvia apertura dopo nuova ispezione

Genova – Rinviata la riapertura del “Re delle Focaccette” di salita della Noce a San Fruttuoso. L’annuncio arriva dai social e sulla pagina del locale si apprende la notizia di un rinvio.

“Dopo l’ennesima ispezione ricevuta ieri mattina, il locale sito in Salita della Noce 3R non riaprirà. Ci dispiace molto per la nostra affezionata clientela, ma vi diciamo: a presto”, con questo messaggio i gestori del locale il ‘Re delle Focaccette‘ hanno annunciato che il negozio non riaprirà, almeno non in salita della Noce dove era situato fino ad oggi.

La prima chiusura a seguito di un’ispezione del personale dell’Asl 3 era avvenuta a luglio ed era stata seguita da alcuni lavori di ristrutturazione svolti proprio per ottemperare alle prescrizioni degli ispettori della Asl 3 che avevano evidenziato criticità sulle temperature rilevate in cucina.

Sembrava tutto pronto per la riapertura, con una serata benefica dal nome ‘La Focaccetta solidale’ che era stata organizzata per la serata di ieri e che avrebbe visto la partecipazione di decine di persone del quartiere e non solo.

Una nuova ispezione svolta lunedì mattina, però, ha di fatto reso impossibile l’apertura, riscontrando nuove problematiche. A questo punto, come confermano gli stessi gestori, sarà praticamente impossibile riaprire l’attività nello stesso locale.

