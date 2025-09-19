Genova, rimangono gravi le condizioni del bimbo caduto a scuola. Proseguono le indagini

Genova – Proseguono le indagini per chiarire quanto successo ieri nella tarda mattinata all’interno della scuola De Amicis nel quartiere genovese di Voltri, dove un bambino di appena sei anni è caduto da un’altezza di diversi metri.

Al momento rimane ancora da chiarire se il piccolo sia caduto dal cornicione oppure dalla finestra, ma le sue condizioni sono apparse molto gravi fin da subito. Si trova ancora adesso ricoverato in terapia intensiva all’ospedale pediatrico Gaslini.

Secondo le prime informazioni, il maestro del bambino ieri era assente per malattia.

L’allarme è stato lanciato da una passante, ricoverata anche lei all’ospedale in stato di shock dopo aver assistito alla scena.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure nei confronti del piccolo per poi trasportarlo al casello autostradale di Genova Pra’ – rimasto chiuso per circa un’ora – dove era presente l’elicottero, che l’ha poi trasportato in codice rosso all’ospedale pediatrico.

