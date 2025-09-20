Ventimiglia, Migranti salvati al Passo della Morte

Ventimiglia (Imperia) – Ancora un salvataggio in estremis di Migranti che tentavano di attraversare il confine tra Italia e Francia. Teatro della scampata tragedia ancora una volta il tristemente noto “Passo della Morte” che prende il nome proprio dalla serie di decessi avvenuti tra le sue pareti scoscese e il sentiero pieno di insidie e tratti davvero proibitivi.

Un gruppo di Migranti si era infatti incamminato lungo il percorso che unisce il territorio italiano con quello francese e che viene da sempre usato da chi cerca di passare il confine illegalmente o nascondendo qualcosa. Una volta arrivati sul tratto che si affaccia sulla costa francese, però, si è trovato in difficoltà sempre crescenti e fortunatamente ha scelto di fermarsi e chiamare i soccorsi.

Il gruppo è stato individuato e subito si è levato in volo l’elicottero di soccorso francese che ha individuato il gruppetto e li ha caricati uno ad uno, con il verricello, per poi portarli in salvo.

Una volta salvati, i Migranti sono stati riaccompagnati al confine con l’Italia e “consegnati” alle autorità italiane secondo gli accordi sottoscritti dal Governo italiano con il Trattato di Dublino che impone che gli Stati dove avviene il primo sbarco (l’ingresso in Europa) siano costretti ad ospitarli per tutto il tempo necessario ad ottenere il riconoscimento dello status di “rifugiato” o di migrante economico.

Un iter che può durare anni a causa delle lungaggini della Giustizia italiana e la scarsità di mezzi e uomini degli uffici competenti.