Genova, aggressione in corso Italia: giovane ancora grave, proseguono le indagini

Genova – Si trova ancora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Martino di Genova il giovane di 27 anni rimasto gravemente ferito dopo la brutale aggressione avvenuta all’alba di domenica in corso Italia.

Le condizioni della vittima sono apparse gravi fin da subito, quando è stato ritrovato senza conoscenza a pochi passi dal lungomare. É stato intubato sul posto e trasportato d’urgenza all’ospedale genovese, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Nelle prossime ore verrà sottoposto ad un intervento chirurgico.

Intanto, proseguono le indagini dei carabinieri che sono al lavoro per ricostruire con esattezza quanto successo e risalire all’identità delle persone coinvolte. Secondo le prime informazioni, sembrerebbero due quelle che hanno partecipato alla lite. Rimane da chiarire se entrambi abbiano preso parte al pestaggio.

Intanto, i militari dell’arma hanno ascoltato le testimonianze di alcune persone presenti nella zona e hanno acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza che potrebbero fornire maggiori dettagli a chiarire quanto successo e ad individuare le persone ricercate.

