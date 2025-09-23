Genova, bimbo caduto dal terrazzo a scuola: proseguono le indagini della Procura

Genova – Proseguono le indagini della Procura che da diversi giorni è al lavoro per chiarire quanto accaduto la scorsa settimana all’interno della scuola primaria De Amicis di Voltri, dove un bambino di sette anni è precipitato da un terrazzino situato al terzo piano dell’edificio riportando ferite molto gravi.

L’attività investigativa, condotta dalla pubblico ministero Patrizia Petruzziello, si sta concentrando sulle responsabilità degli insegnanti presenti, cercando di capire come sia stato possibile per il bambino percorrere una scala senza corrimano e raggiungere il terrazzino, da dove è poi precipitato. Il tutto sotto gli occhi di una passante, che ha prima allertato i soccorsi e poi è stata lei stessa trasportata in ospedale in stato di shock.

É stato aperto un fascicolo per il reato di abbandono di minore, al momento contro ignoti. L’attenzione, inoltre, si è concentrata in questa fase delle indagini anche sulle condizioni dell’edificio.

Intanto, rimangono molto gravi le condizioni del bimbo che si trova ancora ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale pediatrico Gaslini. Nei prossimi giorni dovrebbe essere sottoposto ad un intervento chirurgico.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]