Genova, deruba pazienti terminali all’IST del San Martino: arrestato

Genova – Un uomo di 51 anni è stato arrestato delle forze dell’ordine perché ritenuto il responsabile di alcuni furti ai danni di alcuni pazienti malati terminali che si trovavano ricoverati presso l’Istituto Scientifico Tumori (IST) situato nel complesso ospedaliero del San Martino di Genova.

Nello specifico, il malvivente si sarebbe introdotto all’interno della struttura e, approfittando del momento più indicato, avrebbe derubato tre pazienti dei tablet e dei telefoni cellulari che avevano con sé.

A seguito delle indagini è stato individuato il 51enne che è stato ritenuto il responsabile del furto. Secondo quanto emerso, l’uomo già in passato aveva commesso dei furti nei confronti dei pazienti in visita o ricoverati presso strutture sanitarie.

Una parte delle merce è stata recuperata e riconsegnata al legittimo proprietario. L’uomo, invece, è stato arrestato e trasferito presso il carcere di Marassi.

