Operaio morto a Ventimiglia, tra gli indagati anche il sindaco Di Muro

Ventimiglia (Imperia) – “Cari concittadini, mi è stato notificato un avviso di garanzia per omicidio colposo in relazione alla tragica morte del nostro operaio comunale Rocco Trimarchi. Prima di tutto, il mio pensiero va, ancora una volta, a lui e alla sua famiglia, profondamente colpita da questo terribile lutto.

Ci tengo a sottolineare però, rispetto all’indagine aperta anche nei miei confronti, che sono sereno e ho piena fiducia nell’operato degli organi inquirenti, trattandosi di un atto dovuto per garantire l’esercizio del diritto di difesa. Naturalmente sono e rimango a completa disposizione dell’autorità giudiziaria, al fine di chiarire ogni aspetto della vicenda e dimostrare la mia totale estraneità ai fatti contestati”, sono queste le parole con cui il sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro, ha annunciato la notifica dell’avviso di garanzia per omicidio colposo in relazione alla morte di Rocco Trimarchi, operaio comunale deceduto lunedì mattina sulle alture di Ventimiglia.

L’uomo si trovava alla guida di una ruspa, che si è improvvisamente ribaltata finendo nel vuoto. Inutili i tentativi di soccorso, con i sanitari del 118 giunti sul posto che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

La Procura di Imperia nei giorni successivi ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, all’interno del quale inizialmente figuravano i nomi di due collaboratori della vittima. Adesso compare anche quello del sindaco di Ventimiglia. Si tratterebbe di un atto dovuto in vista dell’esame autoptico sul corpo di Trimarchi, previsto per l’inizio della settimana prossima. Potrebbe essere proprio l’autopsia a far luce su quanto accaduto: non si esclude, infatti, l’ipotesi che possa esser stato un malore a causare il decesso dell’uomo.

