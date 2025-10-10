Genova – Pochi minuti dopo aver fatto brillare la valigia abbandonata in via XX Settembre, in pieno centro a Genova, un altro pacco sospetto è stato segnalato in via Macaggi, a pochi metri di distanza.
Anche in questo caso, come avvenuto in precedenza, sono intervenuti sul posto i carabinieri, gli agenti della polizia locale, i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le squadre degli artificieri.
La strada è stata momentaneamente chiusa al traffico veicolare e pedonale in attesa delle operazioni. Si trattava di uno zaino lasciato nei pressi di una fermata dell’autobus e appoggiato alla base di una vetrina. É stato momentaneamente spostato al centro della carreggiata per consentire le operazioni di intervento.
Pochi minuti dopo, lo zaino è stato fatto brillare: al suo interno erano presenti soltanto dei vestiti.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]
Genova, secondo pacco sospetto: questa volta in via Macaggi, strada chiusa
Genova – Pochi minuti dopo aver fatto brillare la valigia abbandonata in via XX Settembre, in pieno centro a Genova, un altro pacco sospetto è stato segnalato in via Macaggi, a pochi metri di distanza.