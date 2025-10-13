Incidente mortale a Isolabona, la vittima è la giovane Lara Lorenzini

Vallecrosia (Imperia) – Si chiamava Lara Lorenzini la giovanissima di appena 16 anni morta a seguito del tragico incidente avvenuto ieri nel tardo pomeriggio lungo la Strada Provinciale 64 nel territorio comunale di Isolabona.

La giovane stava viaggiando a bordo di una moto insieme ad una ragazzina di 12 anni (la sorella della vittima, anche lei rimasta ferita nell’impatto ma non in maniera grave) quando si è schiantata frontalmente con una macchina che proveniva dalla direzione opposta.

Le sue condizioni sono apparse disperate fin da subito e a nulla sono serviti gli interventi di soccorso dei medici che nella notte non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

La 16enne, residente nel comune di Vallecrosia, studiava all’Istituto Montale di Bordighera. Il papà è il titolare del panificio di famiglia situato in via Romana.

Anche il sindaco di Vallecrosia, Fabio Perri, ha commentato la tragedia, stringendosi intorno alla famiglia e ribadendo la vicinanza di tutta la comunità.

Sul luogo del sinistro stradale sono giunte le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per far luce su quanto accaduto.

