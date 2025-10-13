lunedì 13 Ottobre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeImperiaCronacaIncidente mortale a Isolabona, la vittima è la giovane Lara Lorenzini
ImperiaCronacaNotizie Liguria

Incidente mortale a Isolabona, la vittima è la giovane Lara Lorenzini

Redazione Liguria
0

ambulanza croce azzurra Brugnato la SpeziaVallecrosia (Imperia) – Si chiamava Lara Lorenzini la giovanissima di appena 16 anni morta a seguito del tragico incidente avvenuto ieri nel tardo pomeriggio lungo la Strada Provinciale 64 nel territorio comunale di Isolabona.
La giovane stava viaggiando a bordo di una moto insieme ad una ragazzina di 12 anni (la sorella della vittima, anche lei rimasta ferita nell’impatto ma non in maniera grave) quando si è schiantata frontalmente con una macchina che proveniva dalla direzione opposta.
Le sue condizioni sono apparse disperate fin da subito e a nulla sono serviti gli interventi di soccorso dei medici che nella notte non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.
La 16enne, residente nel comune di Vallecrosia, studiava all’Istituto Montale di Bordighera. Il papà è il titolare del panificio di famiglia situato in via Romana.
Anche il sindaco di Vallecrosia, Fabio Perri, ha commentato la tragedia, stringendosi intorno alla famiglia e ribadendo la vicinanza di tutta la comunità.
Sul luogo del sinistro stradale sono giunte le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per far luce su quanto accaduto.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
Autobus Amt 35 Genova

Genova, venerdì sciopero di Amt: gli orari e le informazioni

Cronaca
Santa Corona Pietra Ligure ospedale

Isolabona, è morta la 16enne coinvolta nel grave incidente di ieri

Cronaca
studenti, esame maturità

Genova, riparte il centro di aiuto allo studio gratuito di Portofranco

Quartieri
Ambulanza

Genova, grave incidente in piazza Giusti, ferito un 48enne

Cronaca