Autista accoltellato a Cairo Montenotte, rintracciato e denunciato un 50enne

Cairo Montenotte (Savona) – É stato individuato e denunciato il presunto responsabile dell’accoltellamento avvenuto questa mattina a Cairo Montenotte, nella frazione di San Giuseppe, ai danni di un autista di Tpl Linea.

Si tratta di un 50enne del posto, già noto alle forze dell’ordine e in cura per disturbi psichiatrici. Secondo quanto ricostruito, l’uomo sarebbe salito a bordo dell’autobus poco prima delle ore 7:00 e senza dire una parola avrebbe colpito l’uomo con un fendente all’addome, prima di allontanarsi. A suo dire, nei giorni scorsi un autista della stessa linea 61 lo avrebbe fatto cadere a terra a seguito di una brusca frenata, senza prestare soccorso e allontanandosi. Sarebbe questo il motivo della folle violenza che ha causato il ferimento dell’autista, colpito solamente di striscio e trasportato in codice giallo – quello di media gravità – all’ospedale San Paolo di Savona, dove gli sono stati riscontrati 20 giorni di prognosi per la ferita riportata.

A seguito dei primi accertamenti, i carabinieri hanno immediatamente dato il via alle indagini per rintracciare l’aggressore che si era dato alla fuga. L’hanno individuato e raggiunto grazie ad alcune immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

L’uomo è stato individuato e fermato e accompagnato in caserma a Cairo Montenotte: è stato denunciato a piede libero e dovrà rispondere dell’accusa di lesioni aggravate.

