Genova, lite sull’autobus: intervengono gli agenti, 25enne denunciato

Genova – Ancora un intervento delle forze dell’ordine per quanto accaduto a bordo di un mezzo pubblico, questa volta non per un’aggressione nei confronti di un autista o un controllore (come avvenuto sabato mattina a Cairo Montenotte, nel savonese) ma per una lite tra passeggeri.

É accaduto ieri mattina in via Pacinotti, dove gli agenti della polizia di stato sono intervenuti rapidamente e hanno trovato un 25enne, in evidente stato di alterazione dovuto all’assunzione di sostanze alcoliche, che aveva appena avuto una discussione con soggetti rimasti ignoti. La lite aveva costretto l’autista del mezzo a fermare la corsa per circa 30 minuti, con tutte le conseguenze del caso per gli altri passeggeri.

L’uomo è stato inizialmente deferito per ubriachezza manifesta e interruzione di pubblico servizio, prima di essere denunciato per un atteggiamento oltraggioso nei confronti dei poliziotti.

