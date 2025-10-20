lunedì 20 Ottobre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, lite sull'autobus: intervengono gli agenti, 25enne denunciato
Notizie LiguriaGenovaCronacaSampierdarena

Genova, lite sull’autobus: intervengono gli agenti, 25enne denunciato

Redazione Liguria
0

polizia auto squadra volantiGenova – Ancora un intervento delle forze dell’ordine per quanto accaduto a bordo di un mezzo pubblico, questa volta non per un’aggressione nei confronti di un autista o un controllore (come avvenuto sabato mattina a Cairo Montenotte, nel savonese) ma per una lite tra passeggeri.
É accaduto ieri mattina in via Pacinotti, dove gli agenti della polizia di stato sono intervenuti rapidamente e hanno trovato un 25enne, in evidente stato di alterazione dovuto all’assunzione di sostanze alcoliche, che aveva appena avuto una discussione con soggetti rimasti ignoti. La lite aveva costretto l’autista del mezzo a fermare la corsa per circa 30 minuti, con tutte le conseguenze del caso per gli altri passeggeri.
L’uomo è stato inizialmente deferito per ubriachezza manifesta e interruzione di pubblico servizio, prima di essere denunciato per un atteggiamento oltraggioso nei confronti dei poliziotti.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
Polizia auto volanti

Genova, rissa con catene e bastoni per strada a Sampierdarena: sei...

Cronaca
Silvio Raimondi

Genova, tragico incidente a Pra’: domani l’autopsia sul corpo di Silvio...

Cronaca
coda autostrada A10

Autostrade, camion si schianta in A10: un ferito, soccorsi sul posto

Cronaca
sottopasso di Brin allagato 2 agosto 2025

Genova, chiusi per allagamento i sottopassi di Brin e via Milano

Cronaca