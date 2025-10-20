Ventimiglia, giovane investita da un’auto: è in gravi condizioni

Ventimiglia (Imperia) – É stata trasportata in codice rosso con l’elicottero all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure la giovane di 25 anni che è stata investita da un’auto questa mattina mentre stava attraversando la strada.

É accaduto poco dopo le ore 6:00 in via Chiappori, a Ventimiglia. Al momento non si conosce l’esatta dinamica di quanto successo e nemmeno se la giovane stesse attraversando o meno in prossimità delle strisce pedonali.

Le sue condizioni sono apparse critiche fin da subito, tanto che i medici del 118 intervenuti sul posto hanno allertato l’elisoccorso per velocizzare il trasporto in ospedale.

Inoltre, sul luogo del sinistro stradale sono giunte anche le forze dell’ordine che hanno gestito il traffico che si è creato nella zona e hanno effettuati gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica di quanto accaduto.

