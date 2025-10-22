Genova, nuovo sciopero di Amt in arrivo: orario e modalità

Genova – Dopo quello dello scorso venerdì, il prossimo lunedì 10 novembre è in programma un nuovo sciopero del personale di Amt.
A darne l’annuncio è stato il sindacato Ung Fna, che sottolinea la situazione difficile vissuta da gran parte del personale. L’astensione sarà nuovamente di quattro ore, dalle 11:30 alle 15:30.
Come spesso avviene in questi casi, ripercussioni alla circolazione dei bus potrebbero verificarsi anche prima e dopo la protesta.
Intanto, prosegue la crisi di Amt: oggi a Palazzo Tursi è attesa la riunione nella quale i vertici dell’azienda presenteranno i primi interventi studiati per risanare i conti. Sono attesi aumenti dei costi degli abbonamenti e riduzioni delle gratuità.
Intano, la crisi dell’azienda di trasporti riguarda anche la provincia di Genova, non solo la città. Ieri il Comune di Savignone ha denunciato una situazione molto complessa che mette in seria difficoltà le famiglie dell’entroterra.
