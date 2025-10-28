martedì 28 Ottobre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeSavonaCronacaPaura ad Albenga, litiga con lo zio e impugna un'ascia per strada:...
Notizie LiguriaSavonaCronaca

Paura ad Albenga, litiga con lo zio e impugna un’ascia per strada: intervengono i carabinieri

Redazione Liguria
0

carabinieri autoAlbenga (Savona) – Attimi di vera e propria follia che avrebbero potuto terminare in tragedia si sono verificati questa mattina in via del Cristo ad Albenga, dove è scoppiata una lite tra un giovane e lo zio.
Dalle parole si è passati velocemente ai fatti, con l’uomo che è riuscito a fuggire dalla violenza del nipote. Il giovane, non contento, ha impugnato un’ascia e ha iniziato a camminare per strada con l’oggetto sulle spalle.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri, allertati dallo stesso uomo in fuga, che hanno visto il giovane camminare per strada con l’ascia e sono riusciti a fermarlo prima che la situazione degenerasse ulteriormente. Al momento rimangono da chiarire i contorni della vicenda e il motivo della lite.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE

Anziano scomparso in Val Bormida, proseguono le ricerche

Cronaca
Incidente Sopraelevata

Genova, mattinata di incidenti in Sopraelevata: tre feriti

Cronaca
Incidente A7

Autostrade, incidente in A7: bisarca scontra un’auto e scappa, tre feriti

Cronaca
Fiume Roja Ventimiglia

Mistero a Ventimiglia, cadavere sgozzato ritrovato nel greto del fiume

Cronaca