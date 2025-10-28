Paura ad Albenga, litiga con lo zio e impugna un’ascia per strada: intervengono i carabinieri

Albenga (Savona) – Attimi di vera e propria follia che avrebbero potuto terminare in tragedia si sono verificati questa mattina in via del Cristo ad Albenga, dove è scoppiata una lite tra un giovane e lo zio.

Dalle parole si è passati velocemente ai fatti, con l’uomo che è riuscito a fuggire dalla violenza del nipote. Il giovane, non contento, ha impugnato un’ascia e ha iniziato a camminare per strada con l’oggetto sulle spalle.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, allertati dallo stesso uomo in fuga, che hanno visto il giovane camminare per strada con l’ascia e sono riusciti a fermarlo prima che la situazione degenerasse ulteriormente. Al momento rimangono da chiarire i contorni della vicenda e il motivo della lite.

