giovedì 30 Ottobre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaAutostrade, macchina si ribalta in A26: code e ripercussioni anche in A10
Notizie LiguriaGenovaCronacaNotizie in evidenza

Autostrade, macchina si ribalta in A26: code e ripercussioni anche in A10

Redazione Liguria
0
Bolzaneto auto ribaltata
immagine d’archivio

Arenzano (Genova) – Prosegue la giornata complicata lungo le Autostrade liguri, dopo l’incidente avvenuto questa mattina in A10 che ha causato il lieve ferimento di una persona e lunghe code nel tratto compreso tra Genova Pra’ e Genova Pegli.
Intorno all’ora di pranzo un incidente si è verificato in A26, in direzione nord, nel tratto tra lo svincolo con l’A10 e il casello di Masone. Qui un’auto si sarebbe ribaltata, al momento per cause ancora da verificare.
Il bilancio è di una persona rimasta ferita e soccorsa dai sanitari del 118, che l’hanno trasportata in codice giallo – quello di media gravità – all’ospedale Evangelico di Voltri.
Come era lecito attendersi, pesanti ripercussioni si sono registrate sul traffico in direzione nord. Al momento si registrano code nel tratto in questione e anche lungo l’A10, a partire da circa un chilometro prima dell’imbocco per l’A26.
Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale, che hanno effettuato i rilievi necessari a chiarire la dinamica di quanto successo e gestito il traffico.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
vetro rotto auto

Genova, furti sulle auto in sosta, fermato

Cronaca
Leone cane poliziotto Genova

Genova, cane poliziotto Costantin scopre droga e contanti

Cronaca
Polizia centro storico

Genova, controlli nei locali del centro storico, sanzioni per 9mila euro

Cronaca
Nada Cella

Omicidio di Nada Cella, chiesto l’ergastolo per l’indagata

Cronaca