Autostrade, macchina si ribalta in A26: code e ripercussioni anche in A10

Arenzano (Genova) – Prosegue la giornata complicata lungo le Autostrade liguri, dopo l’incidente avvenuto questa mattina in A10 che ha causato il lieve ferimento di una persona e lunghe code nel tratto compreso tra Genova Pra’ e Genova Pegli.

Intorno all’ora di pranzo un incidente si è verificato in A26, in direzione nord, nel tratto tra lo svincolo con l’A10 e il casello di Masone. Qui un’auto si sarebbe ribaltata, al momento per cause ancora da verificare.

Il bilancio è di una persona rimasta ferita e soccorsa dai sanitari del 118, che l’hanno trasportata in codice giallo – quello di media gravità – all’ospedale Evangelico di Voltri.

Come era lecito attendersi, pesanti ripercussioni si sono registrate sul traffico in direzione nord. Al momento si registrano code nel tratto in questione e anche lungo l’A10, a partire da circa un chilometro prima dell’imbocco per l’A26.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale, che hanno effettuato i rilievi necessari a chiarire la dinamica di quanto successo e gestito il traffico.

