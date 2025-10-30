Celle Ligure, biker cade su un sentiero: interviene l’elicottero

Celle Ligure (Savona) – Questa mattina l’elisoccorso Grifo si è alzato in volo per intervenire nei boschi situati sulle alture di Celle Ligure, dove un biker si è reso protagonista di una brutta caduta mentre stava percorrendo un sentiero ed è rimasto ferito. Al momento rimane da chiarire la dinamica dell’incidente.

Il biker, un uomo di circa 30 anni, è rimasto ferito e ha riportato un trauma toracico, ma non avrebbe mai perso conoscenza né all’arrivo dei primi soccorsi soccorsi né quando sul posto è arrivato l’elisoccorso Grifo.

Sul luogo della caduta sono intervenuti i sanitari del 118, che per velocizzare il trasporto in pronto soccorso hanno richiesto l’intervento dell’elicottero.

