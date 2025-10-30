Savona, incidente tra auto e bus Tpl: tre feriti

Savona – Un grave incidente tra un autobus di Tpl Linea e una macchina si è verificato nel pomeriggio odierno in via Braja.

Al momento risulta ancora da chiarire l’esatta dinamica del sinistro stradale, mentre il bilancio parla di tre persone rimaste ferite: si trovavano tutte a bordo della macchina, mentre all’interno del mezzo pubblico in quel momento era presente soltanto l’autista, quindi non ci sono passeggeri rimasti feriti.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che si sono presi cura della persone che si trovavano all’interno dell’abitacolo e le hanno trasportate all’ospedale San Paolo, tutte in codice giallo (di media gravità).

Gli agenti della polizia stradale hanno gestito il traffico nella zone ed effettuati i rilievi necessari a chiarire la causa dello schianto.

