lunedì 3 Novembre 2025
Andora, violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia: 68enne in manette

Redazione Liguria
polizia san fruttuoso via robilant genovaAndora (Savona) – Un uomo di 68 anni domiciliato nel savonese è stato arrestato negli scorsi giorni dagli agenti della Polizia di Stato che hanno eseguito un mandato di custodia cautelare in carcere per i reati di maltrattamenti in famiglia, estorsione e violenza sessuale.
L’ordine è stato emesso per il cumulo dei reati. Sono avvenuti tutti nell’imperiese, dove l’uomo ha la residenza.
Il 68enne è stato rintracciato presso il suo domicilio ad Andora dalle forze dell’ordine e trasportato press l’istituto penitenziario di Sanremo: qui dovrà scontare una condanna a più di sette anni di carcere.
Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe insultato e violentato in più circostanze la moglie, picchiandola e minacciandola di continuo. Inoltre, avrebbe tenuto sotto controllo i soldi che guadagnava, costringendola a versargli i soldi che la donna riceveva per la disabilità della figlia.
