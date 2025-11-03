Indice criminalità, Genova entra in top 10: reati in aumento nel 2024

Liguria – Come ogni anno, il Sole 24 Ore ha pubblicato la classifica dell’Indice di Criminalità per ogni capoluogo di provincia, dove vengono elencati i reati commessi nel corso dell’arco dell’anno solare ogni 100mila abitanti.

Brutte notizie per Genova, che vede aumentare i reati commessi nel proprio territorio di quasi il 5% rispetto al 2023 ed entra ufficialmente nella top 10 delle città più insicure d’Italia. Il totale parla di 39.479 denunce: i reati più commessi sono il furto (più di 14mila denunce), il danneggiamento (quasi 7mila), le truffe o frodi informatiche (più di 5mila) e le lesioni dolose (quasi 1300).

Non se la passa meglio Imperia, che occupa l’undicesima posizione e in rapporto agli abitanti è la città più pericolosa per quanto riguarda la lesioni dolose.

Stesso discorso per Savona, che si trova al quindicesimo posto. Anche qui l’allarme riguarda principalmente danneggiamenti e furti.

La Spezia si trova al 39esimo posto di questa classifica e risulta per distacco la meglio posizionata tra le città della Liguria. In questo caso allarme per quanto riguarda furti, lesioni dolose e stupefacenti.

