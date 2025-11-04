Loano, fermato spacciatore con cocaina e hashish

Loano (Savona) – Hanno fermato un’auto per un controllo trovando dosi di cocaina e di hashish. La Polizia Locale di Loano ha fermato un 26enne che viaggiava in auto e gli agenti hanno sentito subito un forte odore di stupefacente decidendo di approfondire il controllo con la perquisizione del veicolo che ha consentito di rinvenire una prima dose di cocaina abilmente nascosta.

Il giovane è stato quindi accompagnato presso il comando per ulteriori accertamenti. La successiva perquisizione personale e veicolare ha portato al sequestro di 23 dosi di cocaina, già confezionate e pronte per l’attività di spaccio, nonché di un panetto di hashish del peso complessivo di circa 110 grammi, una somma di denaro ritenuta provento dell’attività illecita e un telefono cellulare utilizzato per i contatti della rete di vendita.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, Chiara Venturi, il giovane è stato tratto in arresto e tradotto presso la casa circondariale di Imperia, dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.

Sono tuttora in corso indagini del Nucleo Sicurezza Urbana e dell’Unità Cinofila della Polizia Locale di Loano e Finale ligure al fine di individuare possibili collegamenti con ulteriori canali di approvvigionamento e smercio di sostanze stupefacenti nel territorio.