Genova, cadavere ritrovato a Pra’: proseguono le indagini, disposta l’autopsia

Genova – Sarà forse l’autopsia a chiarire le cause della morte dell’uomo ritrovato nel pomeriggio di ieri nei pressi del rio Branega, sulle alture del quartiere genovese di Pra’. Il cadavere è stato ritrovato da un escursionista, che ha lanciato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine, i vigili del fuoco e i sanitari de 118. L’uomo era già morto da diversi giorni. Il corpo, infatti, è apparso in avanzato stato di decomposizione, il che rende ancora più complesse le procedure di identificazione.

Si tratterebbe di un uomo di età compresa tra i 30 e i 40 anni, anche se al momento risulta difficile stabilire l’età con certezza.

Il pubblico ministero, Giancarlo Vona, ha disposto l’autopsia che potrebbe fornire maggiori dettagli sulla data e sulla causa del decesso. Al momento rimangono aperte tutte le ipotesi.

