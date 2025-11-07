Tragedia a Savona, accusa un malore alla guida e muore

Savona – È morto all’ospedale San Paolo di Savona l’uomo di poco più di 60 anni che ieri pomeriggio, giovedì 6 novembre, aveva accusato un malore mentre si trovava alla guida di un furgone che stava percorrendo via Amendola.

Il mezzo è andato a sbattere a lato strada, fortunatamente senza coinvolgere altri veicoli o travolgere altri passanti.

Le condizioni dell’uomo sono apparse critiche fin da subito, tanto che i sanitari del 118 intervenuti sul posto hanno prestato le prime cure nei suoi confronti e l’hanno poi trasportato in codice rosso, quello di maggiore gravità, all’ospedale San Paolo di Savona. Nonostante diversi tentativi, i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

