martedì 11 Novembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeVarieSavona, rapisce il figlio affidato ai nonni in Francia, arrestata
Varie

Savona, rapisce il figlio affidato ai nonni in Francia, arrestata

Redazione Liguria
0

Tribunale di SavonaSavona – E’ accusata di aver rapito il figlio 12enne in Francia e di averlo portato in Italia, a Savona, la donna di 32 anni fermata dalle forze dell’ordine a seguito di una richiesta delle autorità francesi.
La donna è stata trasferita oggi nel carcere di Pontedecimo dove attenderà gli esiti delle indagini avviate quando i nonni del ragazzino, affidatari del nipote, hanno presentato denuncia alle forze dell’ordine a seguito del rapimento.
Il Tribunale di Nizza aveva infatti disposto che il ragazzino di 12 anni vivesse con i nonni a seguito di una delicata vicenda.
La donna lo avrebbe sottratto ai legittimi affidatari per poi passare il confine e nascondersi a Savona dove, però, è stata individuata a seguito della chiamata che il ragazzino ha fatto ai nonni per tranquillizzarli sulle sue condizioni di salute.
Una chiamata nel corso della quale il ragazzino è riuscito a fornire elementi utili a individuare il luogo dove era nascosto con la madre, ora accusata di sottrazione di minore.
I nonni del ragazzo hanno infatti contattato le autorità fornendo le informazioni fornite dal ragazzino ed è scattata una vera e propria caccia all’uomo che ha permesso di individuare mamma e figlio in una abitazione di via Fontanassa a Savona.
Il mandato di ricerca internazionale, diffuso dalle autorità francesi ha poi permesso di fermare la donna e di portarla in carcere in attesa di giudizio mentre il ragazzino è stato riaffidato ai nonni che si sono precipitati a Savona non appena avuto notizia del ritrovamento.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
Ambulanza

Genova, incidente mortale a Pra’, morto un motociclista

Cronaca
campi padel corso Quadrio

Genova, campi da padel a Marina Park, Comune ordina demolizione

Cronaca
carabinieri generica

Genova, colpi di arma da fuoco a Borgoratti, spunta un altro...

Borgoratti
cani salvati autostrada A7 Isola del Cantone

Isola del Cantone, cani sull’autostrada A7, salvati dalla polizia stradale

Cronaca