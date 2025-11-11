Savona, sottrae il figlio alla custodia dei nonni: 32enne arrestata

Savona – Ha sottratto il figlio piccolo dalla custodia dei nonni ai quali era stato affidato in Francia, è fuggita verso l’Italia ma non è riuscita ad andare oltre a Savona, dove è stata arrestata.

Protagonista della vicenda avvenuta sabato mattina è una donna di 32 anni residente a Nizza, che poche ore prima aveva rapito il figlio minorenne alla custodia dei nonni ed era scappata verso la Liguria. Il bambino, approfittando di un momento di distrazione della madre, è riuscito a mettersi in contatto con i nonni, fornendo informazioni molto importanti per la sua localizzazione.

Nel giro di pochi minuti sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine, che hanno fermato la donna. Nei suoi confronti è scattato l’arresto per il reato di sottrazione di minore, mentre il figlio è stato riconsegnati ai suoi affidatari.

