mercoledì 12 Novembre 2025
Genova, viabilità ripristinata in val Bisagno: traffico regolare

Redazione Liguria
0

Traffico val BisagnoGenova – Viabilità nuovamente ripristinata in val Bisagno dopo le lunghissime code che questa mattina hanno interessato tutta la zona, specialmente i quartieri di Marassi e Molassana.
Centinaia tra automobilisti e autotrasportatori sono rimasti a lungo a bloccati nel traffico, con le conseguenti proteste da parte di chi passava da quelle parti.
La causa è un incidente avvenuto nella notte sul Lungobisagno, che ha causato il ferimento di una donna che si trovava alla guida della sua auto e che è andata a schiantarsi contro un mezzo pesante. Le sue condizioni sono gravi.
L’impatto tra la macchina e il camion ha causato la dispersione di un’ingente quantità di sostanza oleosa sulla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i tecnici e gli agenti della polizia locale, che hanno iniziato le lunghe e complesse operazioni di bonifica e hanno gestito il traffico.
