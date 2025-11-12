Genova, viabilità ripristinata in val Bisagno: traffico regolare

Genova – Viabilità nuovamente ripristinata in val Bisagno dopo le lunghissime code che questa mattina hanno interessato tutta la zona, specialmente i quartieri di Marassi e Molassana.

Centinaia tra automobilisti e autotrasportatori sono rimasti a lungo a bloccati nel traffico, con le conseguenti proteste da parte di chi passava da quelle parti.

La causa è un incidente avvenuto nella notte sul Lungobisagno, che ha causato il ferimento di una donna che si trovava alla guida della sua auto e che è andata a schiantarsi contro un mezzo pesante. Le sue condizioni sono gravi.

L’impatto tra la macchina e il camion ha causato la dispersione di un’ingente quantità di sostanza oleosa sulla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i tecnici e gli agenti della polizia locale, che hanno iniziato le lunghe e complesse operazioni di bonifica e hanno gestito il traffico.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]