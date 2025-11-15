sabato 15 Novembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova isolata verso ponente, bloccate autostrade, treni e Aurelia
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuartieriNotizie in evidenza

Genova isolata verso ponente, bloccate autostrade, treni e Aurelia

Redazione Liguria
0

coda Autostrada A10 Liguria
Aggiornamento – La strada statale Aurelia è stata riaperta

Genova – Autostrada A10 chiusa tra Arenzano e Prà, statale Aurelia bloccata a causa dell’allagamento della galleria Pizzo e treni fermi, per la sospensione della circolazione ferroviaria, nel fine settimana di oggi, sabato 15 e domenica 16 novembre, sulla linea Genova-Savona-Ventimiglia tra le stazioni di Cogoleto e Genova Sestri Ponente con modifiche alla circolazione tra Genova, Savona e Ventimiglia.
La “tempesta perfetta” per gli spostamenti da e per il capoluogo per chi arriva da ponente e si sposta verso levante.
Code chilometriche per chi viaggia in autostrada, sulla A10, a causa dell’incidente poco prima del casello autostradale di Genova Pra’.
Strada statale Aurelia chiusa, sul lungomare di via Rubens, tra Arenzano e Voltri a causa del maltempo. La strada è stata riaperta solo intorno alle 10.
Treni con pesanti disagi e difficoltà per la demolizione del viadotto di accesso all’area portuale di Genova Voltri a cura dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale per conto di ASPI e, a cura del Comune di Genova, la realizzazione di un microtunnel per le tubazioni degli oleodotti interferenti con le opere di adeguamento idraulico sul rio Molinassi. Contestualmente proseguiranno le attività di realizzazione del sestuplicamento del nodo di Genova e di innalzamento del marciapiede primo binario di Genova Pegli.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE

Maltempo in Liguria, prolungata Allerta Gialla e diventa Arancione domani

Cronaca
Pioggia ombrello

Maltempo in Liguria: torrenti sotto controllo, Autostrada bloccata a ponente

Cronaca
Gino Dellacasa

Morto Gino Dellacasa, mondo dello Sport ligure in lutto

Cronaca
coda autostrada A10

Genova isolata a ponente, chiusa A10 e Aurelia

Cronaca