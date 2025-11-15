Genova isolata verso ponente, bloccate autostrade, treni e Aurelia



Aggiornamento – La strada statale Aurelia è stata riaperta

Genova – Autostrada A10 chiusa tra Arenzano e Prà, statale Aurelia bloccata a causa dell’allagamento della galleria Pizzo e treni fermi, per la sospensione della circolazione ferroviaria, nel fine settimana di oggi, sabato 15 e domenica 16 novembre, sulla linea Genova-Savona-Ventimiglia tra le stazioni di Cogoleto e Genova Sestri Ponente con modifiche alla circolazione tra Genova, Savona e Ventimiglia.

La “tempesta perfetta” per gli spostamenti da e per il capoluogo per chi arriva da ponente e si sposta verso levante.

Code chilometriche per chi viaggia in autostrada, sulla A10, a causa dell’incidente poco prima del casello autostradale di Genova Pra’.

Strada statale Aurelia chiusa, sul lungomare di via Rubens, tra Arenzano e Voltri a causa del maltempo. La strada è stata riaperta solo intorno alle 10.

Treni con pesanti disagi e difficoltà per la demolizione del viadotto di accesso all’area portuale di Genova Voltri a cura dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale per conto di ASPI e, a cura del Comune di Genova, la realizzazione di un microtunnel per le tubazioni degli oleodotti interferenti con le opere di adeguamento idraulico sul rio Molinassi. Contestualmente proseguiranno le attività di realizzazione del sestuplicamento del nodo di Genova e di innalzamento del marciapiede primo binario di Genova Pegli.