Genova, tragico incidente a Pra’: fissati i funerali di Roberto Frau

Arenzano (Genova) – SI terranno sabato 22 novembre alla Parrocchia di S.S. Nazario e Celso di Arenzano i funerali di Roberto Frau, l’uomo di 51 anni tragicamente scomparso nell’incidente avvenuto martedì mattina a Pra’.

La vittima stava viaggiando a bordo della sua moto, che stava percorrendo via Pra’ e si è scontrata contro una macchina. L’impatto è stato molto violento e i sanitari del 118 giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Si trattava di una persona molto conosciuta soprattutto ad Arenzano, dove viveva e dove aveva uno studio immobiliare.

A dare la notizia dei funerali è stata la figlia, che ha pubblicato un lungo messaggio sui profili social del papà:

“Cari amici, vorrei ringraziarvi per tutto l’amore che avete dimostrato nei confronti della mia famiglia, miei, ma soprattutto nei confronti di papà, con le vostre parole e i vostri gesti pieni di affetto. Mio papà se ne è andato, improvvisamente e ingiustamente, creando un dolore che ingenuamente non pensavo avrei mai provato, ma mi ha lasciato persone meravigliose accanto, che lui ha saputo conquistare con la sua gentilezza, ironia e intelligenza. Spero potrò essere alla sua altezza.

So che ci sono tante persone che hanno segnato la vita di papà e la cui vita è stata segnata da lui, che vorranno partecipare al funerale; molte non le conosco, quindi ho pensato di scrivere questo piccolo messaggio perché vorrei che arrivasse a tutti coloro che lo desiderano.

Il funerale di papà si terrà sabato 22 novembre alle 11:00 alla Parrocchia S.S.Nazario e Celso di Arenzano. Abbiamo scelto questa data per dare la possibilità a tutti coloro che vogliono partecipare di farlo, anche se vivono lontano, anche se lavorano.

Ancora grazie,

Luna”.

