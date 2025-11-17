Frana a Rapallo, ripristino tra almeno due giorni: attivata la funivia

Rapallo (Genova) – Serviranno almeno due giorni per ripristinare la viabilità dopo la frana che ieri sera ha interessato via Betti, sulle alture di Rapallo.

É quanto emerso a seguito dei sopralluoghi svolti questa mattina dai tecnici e dai geologi che si sono recati sul posto per constatare l’entità del danno e concordare l’intervento di ripristino. La strada risulta chiusa da ieri sera, quando lo smottamento ha travolto alcune auto in sosta arrivando a ricoprire buona parte della carreggiata. Fortunatamente è accaduto mentre non stava transitando alcuna persona.

Notevoli disagi per circa 400 persone, che si sono ritrovati semi-isolati. Dalle abitazioni a monte della frana, infatti, l’unico modo per raggiungere via gomma Rapallo è quello di passare dal passo della Cipolla in val Fontanabuona, un’alternativa che aumenta i tempi di percorrenza di circa un’ora e mezza.

Per questo motivo, il Comune di Rapallo ha confermato l’intenzione di emanare un’ordinanza che consentirà l’apertura straordinaria della funivia di Montallegro dalle 7:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 17:00.

