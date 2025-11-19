Frana a Rapallo, proseguono i lavori. Tra domani e venerdì la riapertura

Rapallo (Genova) – Proseguono i lavori in via Betti, sulle alture di Rapallo, dopo la frana di grosse dimensioni avvenuta la scorsa domenica e che ha reso necessaria la chiusura della strada, portando all’isolamento parziale di 400 persone.

Il Comune di Rapallo negli scorsi giorni ha predisposto l’apertura della funivia, per consentire agli abitanti delle zone a monte della frana di raggiungere Rapallo senza essere obbligati passare dalla val Fontanabuona aumentando i propri tempi di percorrenza di quasi un’ora e mezza.

Intanto, come detto, proseguono i lavori nel tratto interessato. L’apertura della strada dovrebbe avvenire tra la giornata di domani e quella di venerdì. Inizialmente la circolazione dovrebbe essere riaperta a senso unico alternato e dovrebbe essere momentaneamente sospesa durante le operazioni più delicate.

