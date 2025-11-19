Maltempo Liguria, a Bogliasco al via i lavori dopo la frana in via Sessarego

Bogliasco (Genova) – Sono iniziati ieri i lavori in via Sessarego, a Bogliasco, dove domenica notte una frana ha interessato la carreggiata costringendo ad evacuare momentaneamente due persone.

Come comunicato dallo stesso Comune nelle scorse ore, la ditta incaricata avrebbe effettuato una prima messa in sicurezza dell’area e i lavori proseguiranno anche nei prossimi giorni fino al completamento di tutte le operazioni necessarie.

In diverse zone della Liguria sono ancora in atto i lavori di ripristino a seguito delle frane e degli smottamenti avvenuti su tutto il territorio regionale lo scorso fine settimana durante l’intensa ondata di maltempo.

Nelle prossime ore è atteso un forte abbassamento delle temperature, che andranno ben al di sotto della media stagionale. Tra venerdì e il weekend sono attese le prime nevicate della stagione in Liguria.

