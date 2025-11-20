giovedì 20 Novembre 2025
Genova, non solo le Autostrade: traffico e code anche in città

Redazione Liguria
Genova – É iniziata prestissimo questa mattina un’altra giornata nera per il traffico genovese, mentre prosegue il presidio di protesta dei lavoratori ex Ilva che ha portato fin da ieri alla chiusura di piazza Savio, la strada Guido Rossa e via Cornigliano e ai conseguenti disagi sul traffico che si sono estesi fino al resto della città.
Fin da questa mattina la situazione è completamente in tilt lungo le Autostrade, con code lunghissime che si registrano al momento in A10, A7 e A12.
La situazione, però, non migliora neanche sulla viabilità cittadina. Al traffico che si registra solitamente a quest’ora, si stanno sommando i veicoli che decidono di percorrere le strade cittadine proprio per cercare di evitare le Autostrade.
Questo sta aumentando a vista d’occhio il traffico lungo le principali strade della città e anche sulle alture, rischiando di bloccare ulteriormente la situazione.
——————————————————————————————————
