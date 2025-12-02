martedì 2 Dicembre 2025
Genova, l’8 dicembre l’accensione dell’albero di Natale e delle luci in piazza De Ferrari

Redazione Liguria
0

Albero Natale GenovaGenova – Giunti ormai a dicembre, oggi il Comune di Genova ha presentato il programma degli eventi legati al Natale che vedrà il capoluogo illuminarsi con luci e colori e accogliere eventi e mercatini che si fanno attendere ogni anno.
Dopo le polemiche relative al Presepe all’albero di Natale in piazza De Ferrari, oggi è arrivata la conferma della data dell’accensione dell’albero e delle luminarie in centro città: l’evento è in programma lunedì 8 dicembre.
“Lunedì 8 dicembre, con le luci firmate da IREN, Genova accenderà ufficialmente il cuore delle festività. Dalle 16.30, musica, cori, dolci e il tè del Natale animeranno piazza De Ferrari, grazie alla collaborazione con la Camera di Commercio.
Alle 18, accensione dell’albero di Natale e delle cascate di luce sui palazzi storici.
Programma: h 16.45 – coro del Liceo Pertini; h 17.15 – Perfect Life Choir; h 17.45 – saluti istituzionali; h 18 – People Around Choir”, scrive il Comune.——————————————————————————————————
