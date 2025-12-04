Ex Ilva, i lavoratori lasciano la stazione: corteo in direzione di Cornigliano

Genova – Intorno alle ore 14:00 i lavoratori che per circa un paio d’ore avevano bloccato la stazione di Genova Brignole hanno lasciato le banchine e l’atrio della stazione e sono ripartiti in corteo con l’obiettivo di far rientro a Cornigliano.

In stazione a Brignole è arrivato anche il governatore Marco Bucci, che ha incontrato i manifestanti e ha ribadito di essere al lavoro per risolvere quanto prima la situazione. Domani, insieme alla sindaca Salis che aveva invece incontrato i manifestanti sia a Cornigliano che sotto la Prefettura, sarà a Roma per incontrare il ministro Adolfo Urso.

Sono state due ore molto pesanti per la circolazione nella zona di Brignole, con rallentamenti che si sono registrati in centro, alla Foce e in bassa Val Bisagno.

Adesso, invece, con il rientro verso Cornigliano scatteranno inevitabili chiusure tra il centro, Dinegro, Sampierdarena e Cornigliano.

