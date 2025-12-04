giovedì 4 Dicembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, annullata la manifestazione di contro-protesta a Cornigliano
Notizie LiguriaGenovaCronaca

Genova, annullata la manifestazione di contro-protesta a Cornigliano

Redazione Liguria
0

Piazza Massena CorniglianoGenova – “Apprendo che i manifestanti hanno minacciato e compiuto azioni violente e danno delle cose e verso le forze dell’ordine. Apprendo inoltre che stanno per bloccare la Stazione Brignole e questo è un atto antidemocratico e molto grave. Nessuno li sta fermando, questo è altrettanto grave. La violenza, non è mai giustificata. Le gente ha paura e per questo motivo SOSPENDO l’incontro in piazza Massena previsto per questo pomeriggio. Io sono dalla parte della legalità, del rispetto e della democrazia”.
Con questo messaggio condiviso sui canali social, gli organizzatori della manifestazione di contro-protesta che si doveva svolgere questo pomeriggio in piazza Massena, a Cornigliano, hanno comunicato l’annullamento del presidio.
Intanto, i lavoratori ex Ilva hanno raggiunto Cornigliano dopo il corteo partito intorno alle 14:30 da Brignole.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
Treni ritardo Liguria

Treni, circolazione ancora rallentata dopo l’occupazione di Brignole: ritardi e disagi...

Cronaca
Manifestazione ex Ilva Brignole

Ex Ilva, i lavoratori lasciano la stazione: corteo in direzione di...

Cronaca
Coda via Canevari

Genova, manifestanti bloccano piazza Verdi: traffico in tilt nella zona

Cronaca
corteo Ex Ilva Brignole

Genova, manifestanti sui binari a Brignole: bloccata la circolazione dei treni

Cronaca