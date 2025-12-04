Genova, annullata la manifestazione di contro-protesta a Cornigliano

Genova – “Apprendo che i manifestanti hanno minacciato e compiuto azioni violente e danno delle cose e verso le forze dell’ordine. Apprendo inoltre che stanno per bloccare la Stazione Brignole e questo è un atto antidemocratico e molto grave. Nessuno li sta fermando, questo è altrettanto grave. La violenza, non è mai giustificata. Le gente ha paura e per questo motivo SOSPENDO l’incontro in piazza Massena previsto per questo pomeriggio. Io sono dalla parte della legalità, del rispetto e della democrazia”.

Con questo messaggio condiviso sui canali social, gli organizzatori della manifestazione di contro-protesta che si doveva svolgere questo pomeriggio in piazza Massena, a Cornigliano, hanno comunicato l’annullamento del presidio.

Intanto, i lavoratori ex Ilva hanno raggiunto Cornigliano dopo il corteo partito intorno alle 14:30 da Brignole.

