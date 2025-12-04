Genova, domani sciopero dei lavoratori IKEA: presidio a Campi

Genova – Mentre Genova si prepara ad affrontare una giornata difficile a causa dello sciopero generale dei metalmeccanici indetto per la giornata odierna con un corteo partito pochi minuti fa da Cornigliano e diretto verso la Prefettura, domani ci sarà un nuovo presidio in zona Campi.

A protestare questa volta sono i lavoratori IKEA, dopo il fallito tentativo di riaprire il tavolo per le negoziazioni del rinnovo del Contratto integrativo aziendale scaduto nel 2019. I lavoratori si riuniranno davanti ai cancelli dello stabilimento alle ore 9:30.

“Ikea continua ad agire unilateralmente, peggiorando le condizioni di lavoro e ignorando gli impegni storici assunti con i dipendenti – commentano Nicola Poli Segretario generale Filcams Cgil Genova ed Eugenio Inquinandi funzionario Uiltucs Liguria -. Nel corso dell’ultimo incontro, l’azienda ha respinto ogni proposta delle organizzazioni sindacali, rifiutando perfino di definire gli elementi economici già condivisi, rimandando tutto a un confronto senza contenuti reali. Una chiusura giustificata da presunte difficoltà economiche e dal mancato raggiungimento degli obiettivi di budget, a cui si aggiunge il paradosso di considerare il rinnovo del Ccnl Dmo, distribuzione moderna organizzata, come un aggravio di costi”.

