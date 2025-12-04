Treni, circolazione ancora rallentata dopo l’occupazione di Brignole: ritardi e disagi sulla linea

Liguria – Riprende molto lentamente la circolazione dei treni in Liguria, dove si segnalano ancora disagi e pesanti ripercussioni sul traffico ferroviario dopo il blocco della stazione di Genova Brignole da parte dei lavoratori ex Ilva.
I manifestanti si sono recati a Brignole dopo i momenti di tensione vissuti questa mattina davanti alla Prefettura con lancio di uova, oggetti e bottiglie contro l’edificio e le camionette delle forze dell’ordine.
Intorno alle ore 14 i lavoratori sono ripartiti in direzione di Cornigliano percorrendo corso Aurelio Saffi, via Gramsci ed arrivando pochi minuti fa nei pressi di Sampierdarena.
Nonostante sia passata più di un’ora, al momento si registrano ancora pesanti rallentamenti e ritardi su tutta la linea ferroviaria del nodo intorno a Genova: sono centinaia gli studenti e i pendolari rimasti a lungo bloccati sulle banchine delle stazioni o all’interno dei vagoni dei treni.
