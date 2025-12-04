giovedì 4 Dicembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeImperiaCronacaTreni, circolazione ancora rallentata dopo l'occupazione di Brignole: ritardi e disagi sulla...
ImperiaCronacaNotizie LiguriaSavonaGenovaLa Spezia

Treni, circolazione ancora rallentata dopo l’occupazione di Brignole: ritardi e disagi sulla linea

Redazione Liguria
0

Treni ritardo LiguriaLiguria – Riprende molto lentamente la circolazione dei treni in Liguria, dove si segnalano ancora disagi e pesanti ripercussioni sul traffico ferroviario dopo il blocco della stazione di Genova Brignole da parte dei lavoratori ex Ilva.
I manifestanti si sono recati a Brignole dopo i momenti di tensione vissuti questa mattina davanti alla Prefettura con lancio di uova, oggetti e bottiglie contro l’edificio e le camionette delle forze dell’ordine.
Intorno alle ore 14 i lavoratori sono ripartiti in direzione di Cornigliano percorrendo corso Aurelio Saffi, via Gramsci ed arrivando pochi minuti fa nei pressi di Sampierdarena.
Nonostante sia passata più di un’ora, al momento si registrano ancora pesanti rallentamenti e ritardi su tutta la linea ferroviaria del nodo intorno a Genova: sono centinaia gli studenti e i pendolari rimasti a lungo bloccati sulle banchine delle stazioni o all’interno dei vagoni dei treni.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
Manifestazione ex Ilva Brignole

Ex Ilva, i lavoratori lasciano la stazione: corteo in direzione di...

Cronaca
Coda via Canevari

Genova, manifestanti bloccano piazza Verdi: traffico in tilt nella zona

Cronaca
corteo Ex Ilva Brignole

Genova, manifestanti sui binari a Brignole: bloccata la circolazione dei treni

Cronaca
stazione brignole

Ex Ilva, a Genova il corteo occupa la stazione di Brignole

Cronaca