sabato 6 Dicembre 2025
Meteo Liguria, migliora il tempo ma con velature e passaggi nuvolosi

meteo Liguria sabato 6 dicembre 2025La debole perturbazione che ha interessato la Liguria negli ultimi giorni si allontana gradualmente e sulla nostra regione migliorano le condizioni meteo anche se non mancheranno velature o nubi basse ma senza precipitazioni.
Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, sabato 6 dicembre 2025:
Cielo sereno ovunque nelle prime ore del mattino. Da metà mattinata arrivo di velature da nord-ovest con il sole che potrebbe vedersi come dietro un vetro smerigliato.
Possibile qualche nube bassa sotto costa sul settore centro-orientale specie nelle ore centrali della giornata senza conseguenze.
Venti moderati da ovest al largo, deboli da sud-est sotto costa in attenuazione in serata.
Mare generalmente mosso per onda lunga da sud-ovest.
Temperature in calo le minime, massime in generale aumento.
Sulla costa previste temperature minime tra +6°C/+10°C e massime tra +14°C/+17°C.
Nell’interno attese temperature minime tra -3°C/+3°C e massime tra +9°C/+13°C.

