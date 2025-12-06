Meteo Liguria, migliora il tempo ma con velature e passaggi nuvolosi

La debole perturbazione che ha interessato la Liguria negli ultimi giorni si allontana gradualmente e sulla nostra regione migliorano le condizioni meteo anche se non mancheranno velature o nubi basse ma senza precipitazioni.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, sabato 6 dicembre 2025:

Cielo sereno ovunque nelle prime ore del mattino. Da metà mattinata arrivo di velature da nord-ovest con il sole che potrebbe vedersi come dietro un vetro smerigliato.

Possibile qualche nube bassa sotto costa sul settore centro-orientale specie nelle ore centrali della giornata senza conseguenze.

Venti moderati da ovest al largo, deboli da sud-est sotto costa in attenuazione in serata.

Mare generalmente mosso per onda lunga da sud-ovest.

Temperature in calo le minime, massime in generale aumento.

Sulla costa previste temperature minime tra +6°C/+10°C e massime tra +14°C/+17°C.

Nell’interno attese temperature minime tra -3°C/+3°C e massime tra +9°C/+13°C.