Liguria, in arrivo la neve. Domani anche rischio gelicidio

Liguria – Torna il maltempo in Liguria con una perturbazione che porterà piogge sparse e, ad alcune altitudini e in alcune zone, anche la neve. Arpal ha diramato l’Allerta Meteo Gialla per neve nel settore D, ossia l’entroterra alle spalle di Savona e Genova.

Qui potrebbero verificarsi delle nevicate, probabilmente non particolarmente intense, fin dalle prime ore della giornata di domani. La quota neve dovrebbe aggirarsi tra i 400 e i 500 metri. Sul centro-levante della regione, invece, sono previste piogge ma non nevicate: lo zero termico è atteso intorno ai 2000 metri.

Sul settore centrale, però, preoccupa il possibile rischio di gelicidio, sempre molto pericoloso per veicoli e pedoni. Fenomeni di questo genere potrebbero verificarsi sui versanti padani fino a quote molto basse.

Occhi puntati anche sulle Autostrade. Le nevicate potrebbero interessare alcuni tratti dell’A6 Torino-Savona e dell’A26 Genova-Gravellona Toce.

