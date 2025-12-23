Genova, incidente sul lavoro in Albaro: due operai feriti

Genova – Un incidente sul lavoro si è verificato nel pomeriggio di oggi in via Zara in Albaro, a poche centinaia di metri dove pochi minuti dopo si è ribaltata un’auto in via Gobetti.

A rimanere coinvolti sono stati due operai che sono rimasti feriti da alcune lastre di vetro che sono crollate: il primo ha riportato la frattura di un femore e alcune ferite alla testa e in altri punti del corpo, mentre il secondo si è procurato una profonda ferita all’altezza del ginocchio. Il secondo operaio si sarebbe ferito facendo da ‘scudo’ all’altro, che si trovava già per terra e che stava per essere nuovamente colpito.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure nei loro confronti e li hanno trasportati in codice giallo – quello di media gravità – all’ospedale San Martino. Si è reso necessario anche l’intervento delle forze dell’ordine per ricostruire la dinamica di quanto successo.

