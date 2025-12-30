Autostrade, l’A26 riaperta dopo sette ore dopo il tragico incidente di ieri

Genova – É stato riaperto soltanto intorno alle 4:15, ben sette ore dopo l’incidente, il tratto di A26 compreso tra Masone e il bivio con l’A10 dopo il tragico incidente di ieri sera, che ha causato la morte di una persona e il ferimento di una ventina.

Il sinistro stradale ha coinvolto un pullman turistico, due camion e due auto che si sarebbero tamponati tra loro in un tratto dove è presente un restringimento di carreggiata che fa passare il traffico da tre a due corsie per senso di marcia.

La vittima è l’autista del pullman, morto sul colpo dopo lo schianto. Diversi i passeggeri che sono rimasti feriti e che hanno riportato fratture e traumi, alcuni di loro sarebbero in gravi condizioni. Inoltre, sono rimasti feriti anche alcuni passeggeri delle auto coinvolte: uno sarebbe grave. Tutte le persone coinvolte sono state soccorse dai sanitari del 118 giuntu sul posto e trasportati in ospedale a Genova e Savona.

Non mancano le polemiche da parte dei cittadini a causa della frequenza di incidenti gravi sulle Autostrade liguri. Rimane da chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

