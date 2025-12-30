Autostrade, traffico in tilt anche in A7: lunghe code verso Genova

Genova – Dopo i due gravi incidenti avvenuti tra ieri sera e questa mattina in A26 in prossimità di un restringimento di carreggiata, nella tarda mattinata i disagi per raggiungere il capoluogo si sono spostati anche in A7.

La difficile situazione tra Ovada e Masone, infatti, ha spostato buona parte del traffico in A7, dove però sono sempre presenti i cantieri e i due lunghi restringimenti di carreggiata che obbligano a percorrere l’Autostrada con una sola corsia per senso di marcia. La Genova-Milano, infatti, non è stata interessata dall’alleggerimento dei cantieri previsto in Liguria per il periodo natalizio.

Al momento si segnalano cinque chilometri di coda nel tratto compreso tra Vignole Borbera e Busalla, con rallentamenti che proseguono poi fino a Genova Bolzaneto. Infine, altri cinque chilometri di coda segnalati in A26 tra Ovada e Masone.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]