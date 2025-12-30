martedì 30 Dicembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaAutostrade, traffico in tilt anche in A7: lunghe code verso Genova
Notizie LiguriaGenovaCronaca

Autostrade, traffico in tilt anche in A7: lunghe code verso Genova

Redazione Liguria
0

Coda Autostrada A7Genova – Dopo i due gravi incidenti avvenuti tra ieri sera e questa mattina in A26 in prossimità di un restringimento di carreggiata, nella tarda mattinata i disagi per raggiungere il capoluogo si sono spostati anche in A7.
La difficile situazione tra Ovada e Masone, infatti, ha spostato buona parte del traffico in A7, dove però sono sempre presenti i cantieri e i due lunghi restringimenti di carreggiata che obbligano a percorrere l’Autostrada con una sola corsia per senso di marcia. La Genova-Milano, infatti, non è stata interessata dall’alleggerimento dei cantieri previsto in Liguria per il periodo natalizio.
Al momento si segnalano cinque chilometri di coda nel tratto compreso tra Vignole Borbera e Busalla, con rallentamenti che proseguono poi fino a Genova Bolzaneto. Infine, altri cinque chilometri di coda segnalati in A26 tra Ovada e Masone.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
Via Balbi Genova

Genova, lavori in via Balbi: modifiche alla viabilità prorogate fino al...

Cronaca

Botti di Capodanno, il Comune di Genova torna a vietarli al...

Cronaca
Baia del Silenzio, Sestri Levante

Capodanno a Sestri Levante, vietati botti e bottiglie di vetro

Cronaca
Gaslini infermiera

Progetto Gaslini diffuso, per Cgil sta tramontando, soprattutto a Ponente

Cronaca