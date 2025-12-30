Tragico incidente in A26, la vittima è un autista francese di 44 anni

Genova – Si chiamava Mondesi Thierry Christophe ed era un autista di 44 anni la vittima del tragico incidente avvenuto ieri sera lungo l’Autostrada A26 nel tratto compreso tra il casello di Masone e il bivio con l’A10. Il sinistro stradale ha coinvolto il pullman guidato dalla vittima, due camion e due autovetture che si sarebbero tamponati in un tratto dove è presente un restringimento di carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma l’uomo è morto sul colpo. Una ventina le persone rimaste ferite a seguito dello schianto, smistate tra gli ospedali di Genova e di Savona. Alcune di loro sarebbero in condizioni più gravi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118, il personale di Autostrade e la polizia stradale. Sono state avviate le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

——————————————————————————————————

