Genova, abbandona il cane legato ad un palo, denunciato

Genova – E’ stato individuato e denunciato l’uomo che nel primo giorno del 2026 ha abbandonato il proprio cane lasciandolo legato ad un palo.

L’animale e’ stato trovato legato a un palo in Passo Pio Parma il cane al centro di un episodio di abbandono, avvenuto nella tarda mattinata del primo giorno dell’anno.

A notarlo è stato il personale della Polizia Locale, intervenuto dopo aver individuato l’animale lasciato solo sulla pubblica via.

Gli accertamenti immediatamente avviati hanno consentito, tramite la lettura del microchip, di risalire al proprietario: un uomo di circa 60 anni, residente in via Novella. L’uomo è stato inizialmente escusso come persona informata sui fatti e successivamente denunciato per il reato di abbandono di animali.

Nel corso delle verifiche, il soggetto ha riferito agli operatori di aver preso un treno a Sestri Ponente e di essere sceso a Quinto con l’intenzione di abbandonare il cane nei giardini pubblici della zona. Tuttavia, a causa dell’elevata presenza di persone, avrebbe deciso di legare l’animale a un palo in Passo Pio Parma e allontanarsi.

Il cane, fortunatamente in buone condizioni, è stato recuperato e affidato al canile, dove riceverà le cure necessarie e sarà avviato alle procedure previste per la sua tutela.