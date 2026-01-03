Lutto a Savona, è morto Don Piero Giacosa: aveva 62 anni

Savona – “La diocesi di Savona-Noli è in lutto per la morte di don Piero Giacosa (nella foto a sinistra), rettore della Cattedrale Nostra Signora Assunta e parroco della comunità dei Santi Giovanni Battista e Andrea Apostolo, avvenuta oggi presso l’Hospice Centro Misericordia Santa Maria Giuseppa Rossello. Aveva 62 anni e da alcuni mesi combatteva con una malattia che non gli ha dato scampo. Il rosario in suffragio sarà recitato domani, domenica 4 gennaio, alle ore 18 in San Giovanni Battista (dove la salma sarà trasferita dall’hospice), il funerale sarà presieduto dal vescovo Calogero Marino lunedì 5 gennaio alle ore 10 in Cattedrale”.

Giacosa aveva 62 anni e, oltre a Savona, era molto conosciuto e ben voluto anche nelle comunità di Celle Ligure e Varazze a seguito delle sue esperienze successive al periodo di studi a Genova.

“Carattere sanguigno e umorale, franco e leale nei rapporti, di vasta cultura e sottile humour e dal linguaggio poco diplomatico (ma all’occorrenza sapeva usarlo), don Piero Giacosa si è sempre distinto per la concretezza della sua azione pastorale, che spaziava dalla catechesi al rapporto con i giovani, dalla cura per la liturgia alla sensibilità per gli ammalati e i poveri, dalla gestione degli aspetti amministrativi agli interessi artistici e culturali. Lascia un grande vuoto nella comunità diocesana: in tanti gli hanno voluto bene, tanti ha accompagnato con il suo inconfondibile stile. Per tutti si è speso da vero e appassionato pastore”, scrive la Diocesi di Savona-Noli.

