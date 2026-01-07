Autostrade, da oggi ritornano i cantieri sulla rete ligure

Liguria – Terminate le festività natalizie termina anche il periodo di parziale tregua lungo le Autostrade della Liguria, interessate da uno stop di molti cantieri iniziato nel weekend prima di Natale e proseguito fino ad oggi.

Le Autostrade che in questi giorni sono state maggiormente ‘alleggerite’ sono state l’A6, l’A10 e l’A26, mentre sono rimasti i restringimenti di carreggiata in A7 che da mesi obbligano il traffico a procedere su un’unica corsi per senso di marcia e anche i cantieri in alcuni tratti dell’A12 sia in direzione del capoluogo che verso la Toscana.

Inoltre, nella giornata odierna scatterà il via dell’ultima fase di lavori di ammodernamento della galleria Fornaci nel tratto di A10 compreso tra lo svincolo di Savona e quello di Spotorno: il termine dei lavori è previsto entro il 2 aprile.

