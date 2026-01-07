mercoledì 7 Gennaio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaAutostrade, da oggi ritornano i cantieri sulla rete ligure
ImperiaCronacaNotizie LiguriaSavonaGenovaLa Spezia

Autostrade, da oggi ritornano i cantieri sulla rete ligure

Redazione Liguria
0

Nervi cantiere casello autostradaLiguria – Terminate le festività natalizie termina anche il periodo di parziale tregua lungo le Autostrade della Liguria, interessate da uno stop di molti cantieri iniziato nel weekend prima di Natale e proseguito fino ad oggi.
Le Autostrade che in questi giorni sono state maggiormente ‘alleggerite’ sono state l’A6, l’A10 e l’A26, mentre sono rimasti i restringimenti di carreggiata in A7 che da mesi obbligano il traffico a procedere su un’unica corsi per senso di marcia e anche i cantieri in alcuni tratti dell’A12 sia in direzione del capoluogo che verso la Toscana.
Inoltre, nella giornata odierna scatterà il via dell’ultima fase di lavori di ammodernamento della galleria Fornaci nel tratto di A10 compreso tra lo svincolo di Savona e quello di Spotorno: il termine dei lavori è previsto entro il 2 aprile.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
Fiumara Sampierdarena Genova centro commerciale

Genova, locali chiusi per blatte alla Fiumara

Cronaca
scuola banchi studenti

Tragedia di Crans-Montana, oggi un minuto di silenzio nelle scuole

Cronaca
auto Polizia notte

Genova, paura nella notte: auto scappa dalla polizia e si schianta

Cronaca
Gelicidio, ghiaccio, freddo,

Freddo intenso in Liguria, ecco cosa cambia nelle prossime ore

Cronaca