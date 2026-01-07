Imperia, lite tra passeggeri: capotreno aggredito con una bottiglia di vetro

Imperia – Attimi di paura si sono vissuti nel tardo pomeriggio di ieri a bordo di un treno InterCity che viaggiava lungo la linea Ventimiglia-Milano e che si trovava nei pressi della stazione ferroviaria di Imperia.

Il tutto è avvenuto dopo una lite scoppiata tra due passeggeri e l’intervento del capotreno, che ha tentato di riportare la situazione sotto controllo. Uno dei due, però, ha preso in mano una bottiglia di vetro che aveva con sé cercando di aggredire lo stesso capotreno e causandogli delle ferite ad una mano.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno fermato l’aggressore e si sono messe al lavoro per ricostruire la situazione. L’uomo ferito è stato sottoposto alle cure dei sanitari del 118 intervenuti sul posto.

Per protestare contro l’aggressione e per porre l’attenzione su un nuovo episodio di violenza nei confronti di un dipendente del trasporto ferroviario, le organizzazioni sindacali hanno proclamato uno sciopero di otto ore per la giornata di giovedì 8 gennaio: la protesta è in programma dalle ore 8:00 alle ore 17:00.

