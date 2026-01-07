Tragedia di Crans-Montana, oggi un minuto di silenzio nelle scuole

Liguria – Le scuole in Italia riaprono oggi, mercoledì 7 gennaio, dopo il periodo delle festività natalizie.

Questa mattina in tutti gli istituti italiani verrà osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime della tragedia di Crans-Montana, che nelle notte di Capodanno ha causato la morte di 40 persone – in gran parte giovanissime – e il ferimento di altre 116.

Nella giornata di lunedì le salme di cinque dei sei italiani morti nell’incendio hanno fatto rientro in Italia. Tra queste anche quella di Emanuele Galeppini, ragazzo genovese che avrebbe compiuto 17 anni nelle prossime settimane e che si trovava nel locale Le Constellation per festeggiare con gli amici.

Il feretro del giovane è atterrato all’aeroporto di Linate e in seguito ha raggiunto la Cappella dei Cappuccini all’ospedale San Martino di Genova, dove ieri nel tardo pomeriggio si è svolto il rosario. Come avvenuto ieri, anche i funerali del giovane si terranno in forma privata.

